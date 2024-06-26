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Продажи Tesla провалились в Европе: кто занял ее место

Продажи Tesla Model Y в ЕС упали на 49%, модель опустилась с 1-го на 18 место

Tesla Model Y смог стать самым продаваемым кроссовером в 2023 году, но по итогам мая 20240-го Model Y опустилась с первого места в рейтинге продаж сразу на 18-ое. Этот результат хуже прошлогоднего на 49%: в мае 2024 года в Европе было продано 10 582 экземпляра модели.

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Место бывшего лидера занял кроссовер Volkswagen T-Roc (от 27,1 тысячи евро), который готовится к обновлению. На втором месте находится Volkswagen Golf, некогда возглавлявший европейский список бестселлеров на протяжении многих лет. На третьем месте находится Dacia Sandero (от 11,5 тысяч евро).

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: ITHome

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Tesla
26.06.2024
Фото:Tesla
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