Эксперт рассказал, в чем преимущество регистрации авто без ОСАГО

Шкуматов: изменения в регистрации ТС облегчит жизнь автомобилистам

Госдума приняла закон, освобождающий автовладельцев от обязанности предоставлять полис ОСАГО при регистрации транспортных средств. Вводится процедура прекращения регистрации транспортного средства по заявлению владельца, если его автомобиль похищен и находится в розыске, а также в случае его уничтожения.

Совершенствуется порядок снятия с регистрации проданного автомобиля по заявлению прежнего владельца. Сделать это можно будет не дожидаясь, пока истекут 10 дней, отведенные для регистрации автомобиля новым владельцем. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Пётр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Основные идеи закона несут пользу для автомобилистов. Так, полностью законодательно закрепляется возможность заключать договоры купли-продажи автомобилей через портал Госуслуги, что резко упрощает как процедуру регистрации транспортных средств, так и решает возможные конфликтные ситуации, когда новый владелец не ставит автомобиль на учет, а штрафы продолжают приходить на прежнего собственника.

Такая электронная форма договора признается равной обычному ДКП и становится удобнее бумажного варианта – это делает потенциал электронных сделок существенно большим, чем он есть сейчас. После принятия законопроекта пройдет всего несколько лет, и большая часть продаж автомобилей будет осуществляться в электронной форме, что удобно, быстро и современно.

Также Госавтоинспекция теперь будет проверять факт уплаты утилизационного сбора, то есть ситуаций, когда автомобиль ввезен по серым схемам и его пытаются перепродать, таким образом повесив на прежнего собственника эту обязанность, станет гораздо меньше.

Еще одним моментом, связанным с упрощением процедуры регистрации транспортных средств, является отмена обязательного требования полиса ОСАГО. Это резко упростит процедуру, так как не потребует от новых собственников приобретения полиса на старые номера автомобиля, а затем внесения изменений в полис в связи с регистрацией авто. Исключение лишнего шага сэкономит время миллионам автомобилистов.