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Аналитики выяснили, сколько автомобилей с пробегом приходится на один новый

Сергей Удалов: на 1 новый автомобиль в России приходится почти 4 подержанных

За 5 месяцев 2024 года в России было приобретено 2,25 млн подержанных легковых автомобилей, что в 3,8 раза больше объема продаж новых за тот же период. Такие данные привел Сергей Удалов, исполнительный директор агентства «Автостат» на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2024».

Таким образом, соотношение новых к подержанным автомобилям в настоящее время составляет почти 1:4.

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Этот уровень идентичен данным 2020–2021 годов и немного ниже, чем в 2018–2019 годах (3,3:1 и 3,4:1 соответственно). В 2022 и 2023 годах соотношение было значительно выше из-за снижения продаж новых автомобилей, составляя 7,8:1 два года назад и улучшившись до 5,4:1 в прошлом году.

В 2024 году вторичный рынок показывает незначительное снижение: его объем уменьшился на 0,1% за первые пять месяцев. В наиболее привлекательном сегменте автомобилей возрастом до 7 лет наблюдается снижение на 7,3%, до 0,44 млн единиц. Доля этого сегмента составляет 19% от общего объема, что меньше, чем в период с 2018 по 2023 годы (более 20%).

Несмотря на снижение по сравнению с 2023 годом, рынок легковых автомобилей с пробегом продемонстрировал рост на 23,7% по сравнению с 2022 годом.

Массовый сегмент составил 89,2% от общего объема покупок за январь–май, то есть, немного более 2 млн автомобилей. Оставшиеся 10,8% приходятся на премиальный сегмент (243,7 тысячи единиц). Массовый сегмент вырос на 1%, в то время как премиум-сегмент сократился на 8,2%.

Эти моменты нельзя упускать из виду при покупке авто с пробегом

Эксперты также выделили самые популярные бренды на вторичном рынке. В массовом сегменте это Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. В премиум-сегменте лидируют BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Land Rover и Volvo, объемы покупок которых за прошедшие пять месяцев превысили 10 тысяч единиц.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
26.06.2024
Фото:Depositphotos
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