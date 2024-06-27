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В Китае начались поставки внедорожника Jetour...

Эти внедорожники изготовят для особо модных покупателей только на заказ

В Китае начались поставки внедорожника Jetour JMK Traveler

В январе этого года марка Jetour запустила суббренд JMK, специализирующемся на автомобилях, изготавливаемых по индивидуальному заказу.

Аббревиатура JMK – Jetour Makers Kingdom, где Kingdom означает «королевство», – выражает стремление бренда быть «более модным, диким и интересным».

JMK придерживается модели производства на заказ с ожидаемым сроком поставки менее трех месяцев. Ожидается, что в будущем большинство новых автомобилей Jetour будут иметь соответствующие модели JMK.

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23 июня в Китае официально начались поставки первого автомобиля JMK — Jetour Traveler Silver Dragon Wing. Его цена составляет 219 900 юаней (2,6 млн рублей), а партия ограничена 3000 экземплярами. Для справки, стартовая цена Jetour Traveller составляет 139 900 юаней (1,6 млн рублей).

Traveler Silver Dragon Wing создан на базе комплектации Jetour Traveler 4WD Crossing Pro+, выпущенной в январе этого года. По данным Jetour, автомобиль претерпел 40 модернизаций, включая новый передний бампер, оптику и защитные пластины на задних фонарях. Дверь багажника открывается вбок.

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Важным обновлением Silver Dragon Wing является противоскользящая ступица колеса с внедорожными шинами 255/55 R20, в то время как стандартный Jetour Traveler работает на шинах 255/60 R19. Другими примечательными особенностями являются многофункциональная платформа на крыше с зарядным устройством и складной лестницей и индивидуальные ящики для хранения с обеих сторон.

Габариты Traveller Silver Dragon Wing составляют 4782/2036/1960 мм при колесной базе 2800 мм.

Автомобиль оснащается 2-литровым мотором (254 л.с.), 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и автоматической интеллектуальной системой полного привода BorgWarner XWD.

Источник: СarNewsChina

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За РулемАлексеева Елена
Фото:JMK
Количество просмотров 2
27.06.2024
Фото:JMK
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