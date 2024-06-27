Если вы нажмете на эту кнопку, расход бензина резко сократится — все подсчитано

Водителям рассказали, какое оборудование и системы в машине расходуют топливо

Опытные водители, контролирующие расход топлива, прекрасно знают, что работающий кондиционер в разы увеличивает потребление бензина. Дело в том, что компрессор, являющийся ключевой частью всей системы, приводится в действие двигателем через ремень. Разбираемся, насколько этот факт влияет на расход топлива.

Согласно данным экспертов немецкой организации автомобилистов ADAC, работающий кондиционер в условиях города увеличивает расход топлива до 20% – это эквивалентно примерно одному литру топлива. На трассе этот показатель снижается до 6% (примерно 0,3 литра на 100 км). Расчеты основаны на примере автомобиля со средним расходом топлива в пять литров на 100 км, это достаточно экономичный показатель. В среднем считается, что включенный кондиционер увеличивает расход топлива на 10-15%.

Расход топлива может увеличить и другое оборудование, и системы, несмотря на то, что питание происходит от электричества, оно производится аккумулятором. Он, в свою очередь, заряжается от генератора, приводимого в действие двигателем. Другими словами, повышенное потребление электроэнергии тоже приводит к дополнительному расходу бензина. Эксперты из ADAC подсчитали, что каждые 100 Вт потребляемой электроэнергии увеличивают расход топлива в среднем на 0,1 литра на 100 км.

После введения в 2010 году в России обязательного использования дневных ходовых огней круглый год, вопрос с экономией топлива и потреблением электроэнергии стал актуальным для водителей. Некоторые пытались экономить за счет габаритных огней или противотуманных фар, другие устанавливали дневные ходовые огни с потреблением энергии около 8 Вт (для светодиодов) – использование ближнего света вместе с другими связанными огнями потребляло примерно 200 Вт. Таким образом можно было сэкономить до 0,2 литра на 100 км.

Список оборудования, его энергопотребление и влияние на расход топлива

В приведенной таблице представлена информация о потреблении электроэнергии различными элементами оборудования и их влиянии на расход топлива. Эти цифры помогут автовладельцам лучше понять, сколько дополнительного топлива потребляется различными системами и оборудованием автомобиля, и какие затраты на это потребуются.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: SpeedMe