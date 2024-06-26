Сколько будет стоить Атом? Ответ производителя!
Генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк рассказал, сколько будет стоить отечественный электромобиль Атом, серийная сборка которого начнется на заводе «Москвич» во второй половине 2025 года. По словам том-менеджера, ценообразование сегодня «очень динамичное», что не дает возможности оперировать точными цифрами. Однако у компании есть в этом вопросе достаточно четкие ориентиры.
«Если говорить в относительных величинах, подход наш близок к тому, что делает Zeekr в Китае: машины имеют премиальный набор функций, но в то же время они остаются в массовом ценовом сегменте. Мы то же самое делаем в России. Если говорить о текущем рынке отечественных электромобилей, то по публичным прайс-листам мы видим, что примерный диапазон цен составляет от 2,9 млн до 4 млн рублей без учета государственных субсидий. Мы не планируем выходить за этот диапазон», – заявил Поваразднюк.
На вопрос о планах по вхождению в программы поддержки спроса гендиректор ответил утвердительно: за счет уровня локализации машины в 60-70% можно рассчитывать, что автомобилист, покупающий Атом, будет получать компенсацию от государства, как приобретатель отечественного электромобиля.
Относительно уровня локализации есть и такая информация: платформа у автомобиля отечественная, но комплектующие для нее, по крайней мере на первых порах, во многом будут китайские. Напомним, Атом – это машина длиной 3995 мм, с мощностью силовой установки 204 л.с. и запасом хода до 500 км. Быстрая зарядка позволит за 8 минут обеспечить пробег в 100 км.
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Источник: ТАСС