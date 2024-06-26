Сколько будет стоить Атом? Ответ производителя!

Игорь Поваразднюк: цена на Атом уложится в диапазон 2,9-4 млн рублей

Генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк рассказал, сколько будет стоить отечественный электромобиль Атом, серийная сборка которого начнется на заводе «Москвич» во второй половине 2025 года. По словам том-менеджера, ценообразование сегодня «очень динамичное», что не дает возможности оперировать точными цифрами. Однако у компании есть в этом вопросе достаточно четкие ориентиры.

«Если говорить в относительных величинах, подход наш близок к тому, что делает Zeekr в Китае: машины имеют премиальный набор функций, но в то же время они остаются в массовом ценовом сегменте. Мы то же самое делаем в России. Если говорить о текущем рынке отечественных электромобилей, то по публичным прайс-листам мы видим, что примерный диапазон цен составляет от 2,9 млн до 4 млн рублей без учета государственных субсидий. Мы не планируем выходить за этот диапазон», – заявил Поваразднюк.

На вопрос о планах по вхождению в программы поддержки спроса гендиректор ответил утвердительно: за счет уровня локализации машины в 60-70% можно рассчитывать, что автомобилист, покупающий Атом, будет получать компенсацию от государства, как приобретатель отечественного электромобиля.

Атом, рендер 2024 года

Относительно уровня локализации есть и такая информация: платформа у автомобиля отечественная, но комплектующие для нее, по крайней мере на первых порах, во многом будут китайские. Напомним, Атом – это машина длиной 3995 мм, с мощностью силовой установки 204 л.с. и запасом хода до 500 км. Быстрая зарядка позволит за 8 минут обеспечить пробег в 100 км.

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Источник: ТАСС