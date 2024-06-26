Назван точный срок начала серийного производства Атома

Первые товарные машины Атом соберут на заводе Москвич в конце 2025 года

Сварка кузовов на заводе «Москвич» начнется в конце 2024-го, а серийные электромобили Атом появятся в конце следующего года. И первыми машины получат те частные клиенты, которые заранее оформили предзаказ на машину. После этого будут отрабатываться корпоративные заказы – автомобили начнут поступать в сервисы каршеринга и таксопарки. Об этом рассказал гендиректор компании «Кама» Игорь Поваразднюк.

«Мы запускаемся по плану в середине 2025 года и будем постепенно наращивать объем производства. Со старта во второй половине 2025 — начале 2026 года первым делом закроем потребности тех, кто предзаказал электромобиль, — это несколько тысяч частных пользователей. Кроме того, несколько тысяч электромобилей уже включены в график отгрузок для бизнес-сегмента, а именно каршеринга и таксопарков», – сообщил Поваразднюк.

Топ-менеджер добавил, что в 2026-2027 годах компания планирует выход на производство десятков тысяч автомобилей в год. Точных цифр пока нет – они будут определяться по результатам согласования графиков со всеми корпоративными клиентами.

Атом

Дизайн автомобиля окончательно сформирован, есть и точные цифры: длина кузова 3995 мм, ширина 1780 мм, клиренс 170 мм, колесные диски – 17-19". У Атома подвеска МакФерсон спереди и многорычажка сзади, привод – задний. Мощность силовой установки – 204 л. с., а 77-киловаттная батарея дает пробег на одном заряде до 500 км. На «быстрой» станции можно зарядиться на 100 км пробега за 8 минут.

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Источник: ТАСС