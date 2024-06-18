«Чудеса» автопрома: машина российская, наполнение — китайское

«Ведомости»: основные компоненты электрокара Атом будут китайскими

Стало известно, что основные компоненты и узлы российского компактного электромобиля Атом, разрабатываемого стартапом «Кама», будут производить в сотрудничестве с китайскими компаниями или закупать в Китае.

Полностью российскими в Атоме останутся платформа, интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и операционная система «Атом ОС».

Система рулевого управления, которую планируют внедрить в 2027 году – без физической связи между рулем и колесами (steer-by-wire), а также управляющая электроника, также будет приобретена в Китае.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– У нас невозможно сделать некоторые компоненты – по крайней мере, в обозримой перспективе. Прежде всего – сложные электронные или связанные с электроникой.

Например, было сразу понятно, что мы не можем реализовать рулевой механизм steer-by-wire без жесткой связи между рулем и колесами – хотя некоторые наработки по этой теме есть. У нас нет своих дисплеев, у нас нет проекционных дисплеев HUD. А если ставить обычное рулевое управление, это нивелирует часть идей, которые должны «цеплять» покупателя.

Дело даже не в том, что мы в принципе не можем что-то сделать. Многое можем – только времени на это надо немало. А машину обещают запустить в серийное производство в третьем квартале 2025 года. Я вот не уверен, что к этому сроку удастся внедрить (и сертифицировать) даже покупное «электронное рулевое управление».

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Источники: «Ведомости» и ТГ-канал Я за рулем Maxim Kadakov