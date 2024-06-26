Мощь и роскошь: этот эксклюзивный автомобиль стоит 115 млн рублей – и он того стоит

В России появился в продаже флагманский Lamborghini Revuelto с полным приводом

На российском рынке в продаже появился роскошный Lamborghini Revuelto 2024 года выпуска. Новинка доступна для заказа в Москве у дилера по рекордной цене 115 млн рублей.

Lamborghini Revuelto

Lamborghini Revuelto оснащен гибридной силовой установкой, она включает в себя двигатель V12 объемом 6,5 л и два электромотор. Совокупная мощность составляет 1015 л.с. Привод – полный, за передние колеса отвечают электромоторы, и 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия могут разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой в 350 км/ч.

Интерьер Lamborghini Revuelto

Кузов автомобиля окрашен в ярко желтый цвет Giallo Belenus, на этом фоне контрастируют кованые колесные диски Altanero диаметром 21/22 дюйма в черном глянце. Агрессивный спортивный стиль машине придают желтые тормозные суппорты, сетки моторного отсека с черными матовыми вставками и титановые колесные болты.

Салон интерьер Revuelto выполнен в двухцветной обивке с контрастными вставками, комфортные сиденья оснащены полным электропакетом и подогревом. У Lamborghini Revuelto предусмотрено 13 режимов езды, от экономичного городского Citta до экстремального гоночного Corsa. Благодаря этому, водитель по достоинству оценит всю мощь гибридного привода. Впервые в истории бренда Revuelto получил полный набор электронных ассистентов в помощь водителю с целью обеспечения безопасности и комфортной езды в любых условиях.

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Источник: SpeedMe