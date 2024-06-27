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Сам себе мастер: стало известно, почему россияне сами ремонтируют свою машину

Российские автовладельцы перечислили ключевые критерии при выборе автосервиса

Четверть из опрошенных российских автовладельцев выразили готовность самостоятельно обслуживать и ремонтировать свое транспортное средство после окончания гарантийного срока. Такие выводы сделали специалисты Auto.Mail.ru и «СберАвто» в ходе проведенного исследования.

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В ходе опроса исследователи узнали, по каким критериям автовладельцы выбирают автосервис, и чего ожидают от обращения к профессиональным мастерам.

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Выяснилось, что для 60% вопрос постгарантийного обслуживания является актуальным, а 15% опрошенных готовы приехать на станцию техобслуживания в случае серьезной поломки.

«При выборе конкретного места обслуживания большинство автовладельцев выбирают те сервисы, где авто ранее обслуживалось по гарантии (32%)», – отмечается в исследовании.

При этом 21% респондентов обращаются за советом к знакомым и коллегам за рекомендациями профессионалов, а 10% обращаются в те сервисы, которые когда-либо уже занимались ремонтом их автомобиля.

Уровень обслуживания транспортного средства и гарантия на выполненные работы являются ключевыми критериями для обращения в СТО – это подтвердили 22% участника опроса. Еще 18% ориентируются на профессионализм специалистов станций техобслуживания, работающих с конкретной маркой или типом автомобиля. Репутация сервиса имеет огромное значения для 18% опрошенных.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
27.06.2024
Фото:Depositphotos
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