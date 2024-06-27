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Lexus LX 570 укоротили до размеров Весты — зачем?

Тюнинговое ателье из Катара создало трехдверный Lexus LX 570 третьего поколения

Необычный подход к кузовному кастомайзингу демонстрирует базирующееся в Катаре тюнинговое ателье. В рунете получили распространение фотографий творений этой автомастерской – она специализируется на постройке укороченных версий люксовых внедорожников.

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Многие модели сегмента SUV имеют и пяти-, и трехдверные версии, но вот Lexus LX 570 третьего поколения (J200) варианта «коротыш», разумеется, лишен от рождения. Теперь же этот пробел восполнен.

Построенная умельцами трехдверка Lexus LX 570 короче оригинала ровно на 500 мм – габаритная длина составляет 4505 миллиметров, что ненамного больше показателя Весты с ее 4410 мм... В сочетании с брутальным обликом, а также недюжинными шириной и высотой внедорожника, получившийся «синопсис» выглядит удивительно – назовем это так.

Понятно, что при таком подходе неизбежно глубокое вмешательство в силовую структуру – укорачиваются и перевариваются пороги, рама, пол, крыша... Штатные передние двери «стыкуются» с задними крыльями. Интерьер остается неизменным, за исключением нескольких оригинальных элементов. Родной V8 5.7 серии 3UR-FE (367-389 л.с.), АКП и полный привод также не тронули.

Определенно, автомобиль стал интереснее по геометрической проходимости, да и уменьшенный вес должен пойти на пользу... Однако что там с устойчивостью и управляемостью, сказать сложно. Кстати, к заказу доступен и предыдущий проект компании – тем же способом укороченный Land Cruiser 100, он на последнем фото.

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Источник: Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
27.06.2024
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