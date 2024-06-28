В Корее готовят первый компактный «народный» кроссовер

Hyundai представила новый бюджетный электрический кроссовер Inster

Компания Hyundai анонсировала новый городской электрический кроссовер Inster, созданный на базе модели Casper, но с электродвигателем. Inster на 230 мм длиннее, чем Casper, а колесная база увеличена на 180 мм.

У него более просторный салон и уникальные стилистические элементы.

Кроссовер станет глобальной моделью и будет запущен на рынках Кореи, Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

От Каспера Inster отличается не только тем, что он электрокар, но и дизайном: у него другие бамперы, другие колесные диски (15 и 17 дюймов) и светодиодные фары.

Компактные размеры делают Инстер идеальным для городских условий: длина – 382,5 см, ширина – 161 см и высота – 157,5 см при колесной базе 258 см.

Объем багажника составляет 280 литров, его можно увеличить до 351 литра, сложив задний диван.

В Европе автомобиль будет занимать нишу между сегментами A-SUV и B-SUV. Hyundai также анонсировал версию Inster Cross с более спортивным дизайном.

Салон кроссовера оснащен двумя 10,25-дюймовыми дисплеями. В базовое оснащение входят подогрев передних сидений, люк на крыше, 64-цветное светодиодное освещение и различные системы помощи водителю.

Inster будет доступен в двух версиях: стандартной и Long Range. Стандартный автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 95 л.с. и аккумулятором на 42 кВтч, обеспечивающим пробег более 300 км. Модель Long Range имеет двигатель мощностью 113 л.с. и аккумулятор на 49 кВтч с запасом хода до 355 км.

Функция быстрой зарядки позволяет зарядить Inster на 10-80% за 30 минут. Полная зарядка от розетки переменного тока занимает 4-4,5 часа. Новинка также поддерживает двустороннюю зарядку других устройств.

Продажи Inster начнутся летом 2024 года в Корее, а позже и на других рынках. Цены будут объявлены позже, но ожидается, что это будет самый доступный электромобиль Hyundai.

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Источник: Carscoops