Дилеры рассказали, как решают проблему перевозки машин с помощью «китайцев»

Российский дилер поделился опытом эксплуатации китайских автовозов Shacman

ГК «АМК», официальный дилер Lada и Chery, занимается продажей и обслуживанием новых автомобилей, а также реализацией машин с пробегом.

Для быстрой доставки автомобилей с производства в дилерские центры и перемещения б/у автомобилей между салонами, компания приобрела два автовоза и поделилась с «За рулем» опытом эксплуатации этой техники.

Сравнив предложения на рынке, остановились на автовозах Shacman X6000 с колёсной формулой 4х2 у Sinoway Group, так как техника была в наличии в Екатеринбурге, где также находится крупный сервисный центр.

Shacman X6000

Для чего покупали

Необходимость приобретения автовозов возникла летом 2023 года, когда появились проблемы с перевозкой автомобилей Lada с производства в Тольятти. Компания отказалась от железнодорожных перевозок из-за долгих и непредсказуемых сроков доставки, которые мешали выполнению обязательств перед клиентами. В конкурентных условиях ожидание в три недели – это слишком долго.

Кроме того, компании потребовалась собственная техника для перемещения легковых автомобилей между дилерскими центрами, а их много.

Автосалоны компании «АМК» находятся в Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, Серове, Оренбурге, Тюмени, Челябинске и других городах.

Что говорят водители

Водитель Алексей Лунегов, ранее работавший на грузовиках Scania, Volvo и DAF, теперь доставляет новые машины из Тольятти в Екатеринбург на Shacman X6000. Он отметил удобство управления, два вместительных топливных бака (950 л и 450 л) и комфортное спальное место.

В кабине предусмотрено всё для отдыха: вместительный холодильник, обеденный столик, люк с электроприводом, достойный свет и отсутствие постороннего запаха пластика.

Алексей Лунегов, водитель автовоза на базе тягача Shacman X6000:

– Это первый тягач, где не нужно вставать, чтобы посмотреть на тахограф – его наклон позволяет отслеживать все параметры движения сидя. Передняя панель приборов сравнима с той, что на Volvo. Очень удобен встроенный регистратор. Машина хорошо держит дистанцию с грузовиком впереди. Жаль лишь, что нет функции экстренного торможения.

Не стал он скрывать и минусы: полностью сенсорное управление в кабине (аналоговое было бы удобнее), отсутствие кнопки быстрого отключения антипробуксовочной системы, которую приходится долго искать в меню медиацентра.

– Я бы ещё отключил систему помощи при перестроении. Сам водитель лучше справится, – считает Алексей. – Камеры отличные, но слишком близко расположены к кабине: диагональ хорошо просматривается, а вот «хвоста» не видно.

Алексей Лунегов и его Shacman X6000

Он также отметил нехватку омывателей фар и тонкое лакокрасочное покрытие кузова и кабины. Но добавил, что по сравнению с другими марками грузовиков у Shacman на задних крыльях используется неплохой пластик.

Интерьер Shacman X6000

Несмотря на недостатки, водители отмечают «тяговитый» мотор, который позволяет динамично преодолевать гористую местность, и два топливных бака, обеспечивающих длинные перегоны. Средний расход топлива составляет 32-33 литра на 100 км, на равнинах – 24-26 литров.

Грузовики находятся в непрерывном движении: плечо перевозок, в среднем, составляет около тысячи километров, а в месяц каждая машина проезжает более 10 тысяч километров.

Интерьер Shacman X6000

Таким образом, компания довольна качеством китайской спецтехники, и опасения, что будут трудности после ухода европейских марок, оказались преувеличенными.