Автокредиты, «Синяя карта», расширение прав — что изменится для водителей с 1 июля

Российским водителям напомнили об изменениях, которые их ждут с 1 июля 2024 года

В июле произойдут изменения в законодательстве, которые в основном упрощают жизнь российских автовладельцев. Но есть и исключения.

Взять автокредит станет сложнее

Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и ввел надбавки по автокредитам. Это решение вступает в силу 1 июля 2024 года и коснется заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки — более 50%.То есть, когда заемщик отдает на обслуживание своих кредитов и займов более половины ежемесячного дохода.

Ожидается, что заемщикам с высокой долговой нагрузкой автокредиты больше предоставлять не будут — для них в скоринговой программе (системе оценки заемщика) банки установят «стоп» даже на начальной стадии рассмотрения заявки как для злостных неплательщиков.

Отразится это на всех: новые требования вынудят банки поднимать ставки по автокредитам, и они могут увеличиться на 1,5–2 процентных пункта.

По прогнозам, процентные ставки на покупку подержанных автомобилей могут составить 22–27%, на новые — 19–24%.

Введение полисов «Синяя карта» для поездок в Белоруссию

С 1 июля 2024 года страховщики, члены бюро «Зеленая карта» РСА, вводят страховые сертификаты нового образца — «Синяя карта». Это связано с выходом России и Белоруссии из международной системы страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» в июне 2023 года. Ранее оформленные договоры на старых бланках будут действительны до истечения указанного на них срока.

Текущие тарифы сохранятся до 14 июля, а далее будут применяться новые уменьшенные базовые ставки. Раз в квартал будут производить перерасчет с поправкой на коэффициент инфляции.

Полисы «Синяя карта» практически полностью повторяют положения «Зеленой карты», но имеют незначительные отличия. При наступлении страхового случая выплата будет проведена в государстве оформления страховки в национальной валюте.

Фермеры смогут размещать у себя туристов

Лето — пора отпусков и путешествий. Для любителей экотуризма есть приятная новость: фермерам теперь разрешено оказывать услуги в сфере сельского туризма. С 1 июля 2024 года фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на своих территориях, даже если эти постройки находятся на сельскохозяйственных землях. Раньше официально это не разрешалось.

Это нововведение связано с законом, который вступил в силу в 2022 году и ввел термин «сельский туризм» в российское законодательство. Теперь туристы смогут наслаждаться экотуризмом без прежних ограничений.

Управление квадроциклами и снегоходами

С 1 июля 2024 года водители с категорией "B" смогут управлять квадроциклами и снегоходами. Раньше для этого требовалась категория "A1" или права тракториста-машиниста. Теперь достаточно иметь водительское удостоверение категории "B" и пройти медосмотр.

Таким образом, водителям с обычными правами кататься на квадроциклах и снегоходах станет проще и доступнее.

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Источник: из открытых источников