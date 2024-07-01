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Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: «Будущее рынка труда за мультидисциплинарными специалистами»

Рост внутреннего спроса на отечественную продукцию стимулирует в стране развитие промышленного производства

Предприятия расширяют ассортимент, вводят новые мощности, повышают эффективность производств и, как следствие, активно работают с кадровым потенциалом в своих отраслях.

Помимо производительности труда, внедрения инноваций и ускоренной адаптации к новой рыночной конъюнктуре, увеличение производительности зависит и от молодых высококвалифицированных специалистов. Также меняются приоритеты молодежи при выборе работодателя. И, как считает генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец, нужно выбирать тех, кто инвестирует в своих сотрудников: учит их комбинировать навыки, непрерывно совершенствовать теоретические и практические навыки, нестандартно подходить к решению вопросов.


Рекомендации могут помочь начинающим сотрудникам в построении успешной карьеры. Умение обращаться с комплексными задачами – одна из ключевых ценностей перспективного работника.

– Самое главное – не надо бояться трудностей. Решение каждой новой сложной задачи – это точка развития и роста. Будущее рынка труда за мультидисциплинарными специалистами, которые будут комбинировать навыки, непрерывно обучаться, применять межотраслевые и гибкие подходы, – заявил Анатолий Скоромец в интервью РБК.

Такая тенденция, добавил гендиректор «Газпромнефть-СМ», будет сохраняться не одно десятилетие.

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Фото:Стоян Васев
Количество просмотров 8
01.07.2024
Фото:Стоян Васев
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