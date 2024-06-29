Лайфхак для побывавших в аварии автомобилей — а что, так можно было?
Необычный ремонт: водитель заменил разбитую фару фонариком на батарейках
Автор видео на парковке обратил внимание на машину с разбитой фарой. Но удивило его то, что поверх фары скотчем был примотан обыкновенный фонарик на пальчиковых батарейках.
Причем неясно, было ли это временным решением или автовладелец планировал ездить так постоянно. В комментариях пользователи предположили, что таким образом мужчина пытался «соблюсти закон». Лучше ведь так, чем вообще ничего.
Отметим креативный подход автовладельца, надеясь все же, что это временное решение, и он в ближайшее время все же доедет до автосервиса и приведет в порядок светотехнику.
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Видео: YouTube
Фото:YouTube
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29.06.2024
Фото:YouTube
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