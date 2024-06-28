Справедливость восстановлена: GAC завершила расследование возгорания GS8

Эксперты GAC: причина возгорания не имеет отношения к качеству изготовления авто

Компания GAC MOTOR RUS сообщает о завершении расследования случая возгорания кроссовера GS8, произошедшего 2 мая 2024 года.

Стоит отметить, что компания максимально серьезно подошла к организации расследования инцидента.

GAC GS8

После получения информации о происшествии компания GAC MOTOR RUS незамедлительно организовала проведение проверки всех обстоятельств происшествия с целью полного соблюдения требований законодательства РФ, а также предупреждения возможного вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

Исследованием технических аспектов инцидента занималась высококвалифицированная команда инженеров завода-изготовителя, специально прибывших для этого из Китая.

Результат всесторонней доскональной проверки автомобиля и его компонентов показал, что произошедший инцидент не имеет отношения к качеству изготовления данного автомобиля. А источником возгорания стал посторонний предмет, следы которого экспертная группа обнаружила в области каталитического нейтрализатора – одной из наиболее нагреваемых частей автомобиля.

GAC GS8

Данная ситуация красноречиво подтверждает, что безопасность водителей и пассажиров является наивысшим приоритетом для бренда GAC. Каждый автомобиль проходит 42 процедуры контроля качества, включающие более 3 000 точек проверки и испытаний — инструментальный контроль, тестирование автомобилей, комплексный испытательный трек и проверку на герметичность автомобиля в дождевой камере. Таким образом, компания стремится соответствовать и превосходить ожидания клиентов, выбирающих автомобили GAC.

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Источник: Пресс-служба компании GAC