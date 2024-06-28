#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
GAC GS8
28 июня
Справедливость восстановлена: GAC завершила расследование возгорания GS8
Эксперты GAC: причина возгорания не имеет...
Интерьер Mitsubishi Xpander Cross
28 июня
Надежный семейный японский минивэн с высоким клиренсом очень сильно подешевел
Дилеры привезли в Россию 7-местные Mitsubishi...
Интерьер Hongqi HS3
28 июня
Длина 4655 мм, 245 л.с., японская АКП: новый премиальный «китаец» появился в РФ
В РФ стартовали продажи премиального кроссовера...

Справедливость восстановлена: GAC завершила расследование возгорания GS8

Эксперты GAC: причина возгорания не имеет отношения к качеству изготовления авто

Компания GAC MOTOR RUS сообщает о завершении расследования случая возгорания кроссовера GS8, произошедшего 2 мая 2024 года.

Стоит отметить, что компания максимально серьезно подошла к организации расследования инцидента.

GAC GS8
GAC GS8

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

После получения информации о происшествии компания GAC MOTOR RUS незамедлительно организовала проведение проверки всех обстоятельств происшествия с целью полного соблюдения требований законодательства РФ, а также предупреждения возможного вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

Исследованием технических аспектов инцидента занималась высококвалифицированная команда инженеров завода-изготовителя, специально прибывших для этого из Китая.

Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео

Результат всесторонней доскональной проверки автомобиля и его компонентов показал, что произошедший инцидент не имеет отношения к качеству изготовления данного автомобиля. А источником возгорания стал посторонний предмет, следы которого экспертная группа обнаружила в области каталитического нейтрализатора одной из наиболее нагреваемых частей автомобиля.

GAC GS8
GAC GS8

Данная ситуация красноречиво подтверждает, что безопасность водителей и пассажиров является наивысшим приоритетом для бренда GAC. Каждый автомобиль проходит 42 процедуры контроля качества, включающие более 3 000 точек проверки и испытаний инструментальный контроль, тестирование автомобилей, комплексный испытательный трек и проверку на герметичность автомобиля в дождевой камере. Таким образом, компания стремится соответствовать и превосходить ожидания клиентов, выбирающих автомобили GAC.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Пресс-служба компании GAC

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
28.06.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о GAC GS8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв