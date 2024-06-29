Две легенды ралли получат современные версии для дорог общего пользования

Boreham Motorworks выпустит современные ремейки Ford RS200 и Escort Mk 1

В честь 40-летия легендарного раллийного автомобиля Ford RS200, выпущенного в 1984 году, британская компания Boreham Motorworks получила от Ford официальное разрешение на производство современных ремейков RS200 и Escort Mk 1, предназначенных для дорог общего пользования.

Ремейк Ford RS200

Ford RS200, прославившийся участием в чемпионате мира по ралли WRC, был настоящим техническим прорывом. Он отличался мощным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, системой полного привода и легким кузовом из стеклопластика. Эта комбинация позволила ему стать одним из самых быстрых и успешных раллийных автомобилей своего времени.

Ремейк Ford RS200

Однако RS200 не ограничился только гоночными трассами. Его дизайн, вызывающий и футуристичный, стал легендарным, и теперь каждый сможет почувствовать себя за рулем этой культовой машины.

Ремейк Ford Escort Mk 1

Помимо RS200, Boreham Motorworks планирует воскресить еще одну легенду – Ford Escort Mk 1. Эта модель, была звездой ралли и настоящим королем британских дорог в 1960-х и 1970-х годах.

Ремейк Ford Escort Mk 1

Компания пока не раскрыла деталей о технических характеристиках новых версий RS200 и Escort Mk 1, но ясно, что они будут отвечать современным стандартам безопасности и комфорта. Также не сообщается точное количество выпускаемых машин, однако Boreham Motorworks намекает на производство «по крайней мере еще пяти знаковых моделей Ford».

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Источник: ITHome