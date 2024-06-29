#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Египет готовит «бестселлер» для привлечения туристов из России: известны подробности
29 июня
Египет готовит «бестселлер» для привлечения туристов из России: известны подробности
Египет планирует улучшать инфраструктуру и...
Rivian R1T 2024
29 июня
Малоизвестный бренд заручился поддержкой Volkswagen для производства электрокаров
Rivian выпустит пять новых электрокаров, три из...
Интерьер Geely Monjaro
29 июня
Абсолютный бестселлер: продажи этого кроссовера в России взлетели в четыре раза
В мае Geely продала в России на 53,5% больше...

Две легенды ралли получат современные версии для дорог общего пользования

Boreham Motorworks выпустит современные ремейки Ford RS200 и Escort Mk 1

В честь 40-летия легендарного раллийного автомобиля Ford RS200, выпущенного в 1984 году, британская компания Boreham Motorworks получила от Ford официальное разрешение на производство современных ремейков RS200 и Escort Mk 1, предназначенных для дорог общего пользования.

Ремейк Ford RS200
Ремейк Ford RS200
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео

Ford RS200, прославившийся участием в чемпионате мира по ралли WRC, был настоящим техническим прорывом. Он отличался мощным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, системой полного привода и легким кузовом из стеклопластика. Эта комбинация позволила ему стать одним из самых быстрых и успешных раллийных автомобилей своего времени.

Ремейк Ford RS200
Ремейк Ford RS200

Однако RS200 не ограничился только гоночными трассами. Его дизайн, вызывающий и футуристичный, стал легендарным, и теперь каждый сможет почувствовать себя за рулем этой культовой машины.

Ремейк Ford Escort Mk 1
Ремейк Ford Escort Mk 1

Помимо RS200, Boreham Motorworks планирует воскресить еще одну легенду – Ford Escort Mk 1. Эта модель, была звездой ралли и настоящим королем британских дорог в 1960-х и 1970-х годах.

Ремейк Ford Escort Mk 1
Ремейк Ford Escort Mk 1

Компания пока не раскрыла деталей о технических характеристиках новых версий RS200 и Escort Mk 1, но ясно, что они будут отвечать современным стандартам безопасности и комфорта. Также не сообщается точное количество выпускаемых машин, однако Boreham Motorworks намекает на производство «по крайней мере еще пяти знаковых моделей Ford».

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 1
29.06.2024
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0