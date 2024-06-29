Porsche выпустил спецверсию спорткара GT3 RS с росписью под Гжель

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Porsche 911 GT3 RS Delfts Blauw посвящен юбилею присутствия марки в Нидерландах

В 2024 году Porsche Netherlands отмечает 75-летие своего существования. В честь этого события был создан уникальный Porsche 911 GT3 RS с ливреей, вдохновленной голландским делфтским фаянсом – Delfts Blauw. Эта эксклюзивная версия, выкрашенная в бело-голубые тона, невольно напоминает русский народный промысел Гжель, который, как известно, вдохновлялся именно голландским творчеством.

Porsche 911 GT3 RS Delfts Blauw
Porsche 911 GT3 RS Delfts Blauw
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ГИД ПО КАСКО

Специалисты Porsche Exclusive Manufaktur, занимающиеся индивидуальной персонализацией автомобилей, создали эффектный дизайн, украшающий весь кузов спорткара. Бело-голубая палитра с характерными синими узорами покрывает даже боковые плоскости массивного антикрыла и спойлер «утиный хвост». Дополняет ливрею синяя полоса, проходящая от переднего до заднего бампера, надпись Porsche по бокам и наклейки с номером 75 на дверях, символизирующие юбилей Porsche в Нидерландах.

Porsche 911 GT3 RS Delfts Blauw
Porsche 911 GT3 RS Delfts Blauw

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Сам по себе 911 GT3 RS, являясь одним из самых мощных и спортивных автомобилей Porsche, не претерпел никаких технических изменений. Под капотом всё тот же 4,0-литровый атмосферный оппозитный 6-цилиндровый двигатель мощностью 525 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Однако пока неясно, кто станет обладателем этого уникального шедевра. Не сообщается, был ли он продан покупателю, создан по заказу конкретного клиента или является инициативой самого местного подразделения Porsche. Также неизвестно, останется ли автомобиль в собственности представительства как экспонат или же найдет своего нового владельца.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
29.06.2024
Фото:Carscoops
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