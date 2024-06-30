За этот старый Паджеро развернулась настоящая битва на аукционе: что в нем особенного?

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Редкий Mitsubishi Pajero Evolution 1997 года выпуска выставили на аукцион

За редчайший экземпляр Mitsubishi Pajero Evolution 1997 года выпуска, участвовавший в легендарном ралли-марафоне «Париж-Дакар» разгорается настоящая гонка.

Этот внедорожник, выпущенный ограниченным тиражом около 2700 единиц, обладает настоящей историей и харизмой. Спроектированный для преодоления самых суровых испытаний, он стал настоящей иконой автоспорта.

Mitsubishi Pajero Evolution
Mitsubishi Pajero Evolution
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Под капотом Pajero Evolution скрывается 3,5-литровый двигатель V6, развивающий внушительные 275 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач, обеспечивающая плавное и мощное ускорение.

Этот автомобиль не просто красив, он действительно способен на многое. Полностью независимая подвеска, система полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и понижающим рядом гарантируют уверенное движение по любому бездорожью.

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Pajero Evolution легко узнать по его агрессивному бодикиту, расширенным колесным аркам и внушительному спойлеру. Внутри Pajero Evolution царит атмосфера спортивности и комфорта. Спортивные кресла Recaro обеспечивают максимальную поддержку, а климат-контроль позволяет чувствовать себя комфортно в любых условиях.

Несмотря на пробег в 98 тысяч километров, автомобиль находится в отличном состоянии. Он регулярно обслуживался и готов к новым приключениям.

За легендарный внедорожник предлагают 36 666 долларов.

Источник: Bring a Trailer

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Фото:bringatrailer.com
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Фото:bringatrailer.com
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