Популярный японский кроссовер рекордно подешевел в России

В Россию привезли новые партии Toyota C-HR по цене от 3,58 млн рублей

В России вновь доступен стильный кроссовер Toyota C-HR, но теперь по гораздо более привлекательной цене.

Недавняя поставка новых партий автомобилей 2023 года выпуска позволила московскому дилеру предложить их по цене от 3,58 млн рублей. Это значительное снижение стоимости, которое делает модель более доступной для широкого круга покупателей.

Toyota C-HR

За эти деньги вы получаете C-HR с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л. с., вариатором коробкой передач и передним приводом. В комплектацию Premium Edition входит полный набор необходимых опций: климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, люк, камера заднего вида, мультимедийная система с сенсорным экраном, датчик света, система мониторинга давления в шинах.

Интерьер Toyota C-HR

Если вам нужен полный привод, то дилер предлагает C-HR с 1,2-литровым 116-сильным мотором и полным приводом по цене от 3,99 млн рублей.

Наиболее дорогой вариант C-HR, представленный в России, оснащен 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 150 л. с. и стоит 4,5 млн рублей. Стоит отметить, что еще совсем недавно одним из самых дорогих C-HR был 140-сильный гибрид, который предлагался по цене 5,6 млн рублей.

Таким образом, появление новых версий Toyota C-HR значительно снизило стоимость модели.

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Источник: Автоновости дня