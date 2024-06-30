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Популярный японский кроссовер рекордно подешевел в России

В Россию привезли новые партии Toyota C-HR по цене от 3,58 млн рублей

В России вновь доступен стильный кроссовер Toyota C-HR, но теперь по гораздо более привлекательной цене.

Недавняя поставка новых партий автомобилей 2023 года выпуска позволила московскому дилеру предложить их по цене от 3,58 млн рублей. Это значительное снижение стоимости, которое делает модель более доступной для широкого круга покупателей.

Toyota C-HR
Toyota C-HR
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За эти деньги вы получаете C-HR с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л. с., вариатором коробкой передач и передним приводом. В комплектацию Premium Edition входит полный набор необходимых опций: климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, люк, камера заднего вида, мультимедийная система с сенсорным экраном, датчик света, система мониторинга давления в шинах.

Интерьер Toyota C-HR
Интерьер Toyota C-HR

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Если вам нужен полный привод, то дилер предлагает C-HR с 1,2-литровым 116-сильным мотором и полным приводом по цене от 3,99 млн рублей.

Наиболее дорогой вариант C-HR, представленный в России, оснащен 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 150 л. с. и стоит 4,5 млн рублей. Стоит отметить, что еще совсем недавно одним из самых дорогих C-HR был 140-сильный гибрид, который предлагался по цене 5,6 млн рублей.

Таким образом, появление новых версий Toyota C-HR значительно снизило стоимость модели.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
30.06.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota C-HR (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota C-HR  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.

Комментарий:

МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ

+2