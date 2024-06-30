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«Старший брат» Toyota Camry обновился: представлен Lexus ES 2025

Lexus выпустил ES 2025 и объявил о возвращении версии Black Line Special Edition

Lexus ES, как известно, является по сути перелицованной Camry с премиальным статусом и богатым оснащением.

Lexus ES 2025
Lexus ES 2025

Black Line Special Edition получил узнаваемую «черную» индивидуальность. Черные зеркала заднего вида, задний спойлер и акценты на порогах создают динамичный образ. Дополняют картину подсветка F Sport, 12,3-дюймовая информационно-развлекательная система, проекционный дисплей и системы панорамного обзора. Ключ-карта SmartAccess делает доступ к автомобилю максимально комфортным.

Lexus ES 2025
Lexus ES 2025
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Важно отметить, что Black Line Special Edition будет выпущен ограниченным тиражом в 1000 экземпляров и предлагается по цене от 53 615 долларов.

Базовый Lexus ES 2025 доступен по цене от 43 190 долларов, предлагая выбор из трех вариантов силовых агрегатов. 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 203 л. с. с крутящим моментом 249 Нм обеспечивает комфортную езду для повседневных нужд. 3,5-литровый двигатель V6 развивает мощность 302 л. с. и крутящий момент 362 Нм, предоставляя более динамичный опыт вождения. Гибридная версия ES 300h оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и электромотором, что позволяет достичь общей мощности 215 л. с.

Интерьер Lexus ES 2025
Интерьер Lexus ES 2025

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 2
30.06.2024
Фото:Carscoops
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