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Семь раз отмерь: Ford задерживает выпуск моделей, чтобы избежать отзывных кампаний

Ford отложил поставки своих новых моделей во избежание потенциальных отзывов

Ford, известный своими мощными пикапами и внедорожниками, в последние годы столкнулся с серьезной проблемой: компания стала печальным лидером по количеству отзывных кампаний. В попытке исправить ситуацию и вернуть доверие клиентов, Ford решил внедрить новую стратегию, направленную на повышение качества и снижение вероятности отзывов.

Ключевым элементом этой стратегии стала тщательная проверка качества после производства. Процесс, который ранее использовался лишь для некоторых моделей, теперь стал обязательным для всех новых автомобилей, включая популярные Explorer, Bronco Sport и Maverick 2025 года.

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Эта мера была апробирована на обновленном F-150, где ее результатом стало предотвращение 12 отзывных кампаний. Более 60 000 экземпляров F-150, стоявших на парковках Детройта, подверглись тщательному анализу инженерами Ford, выявившими потенциальные проблемы, связанные с качеством сборки и программным обеспечением.

Генеральный директор Ford Джим Фарли утверждает, что новая стратегия уже дает положительные результаты: качество моделей 2024 года выросло на 10%, а уровень дефектов снизился на 20%, что приблизило Ford к среднему уровню по отрасли.

Однако, задержка в выпуске новых моделей Explorer, Bronco Sport и Maverick 2025 года на срок до шести недель может вызвать раздражение у некоторых покупателей, ожидающих эти автомобили.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
30.06.2024
Фото:Unsplash
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