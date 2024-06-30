В России продают самый первый официально привезенный Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver Spur Mark III 1993 года продается в РФ за 21,3 млн рублей

По утверждению продавца, этот автомобиль был первым официально импортированным в Россию экземпляром этой легендарной марки.

Эта машина – не просто автомобиль, а кусочек истории. Она является частью элитного клуба, состоящего из всего 507 единиц Silver Spur Mark III, произведенных в мире. Кстати, одним из владельцев подобного автомобиля была сама принцесса Диана!

Rolls-Royce Silver Spur Mark III

Несмотря на свой почтенный возраст, машина находится в практически идеальном состоянии. Ее пробег – всего 7000 км, что говорит о том, что она практически не эксплуатировалась. Под капотом скрывается мощный 6,8-литровый двигатель, развивающий 329 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. Руль расположен слева.

Rolls-Royce Silver Spur Mark III

Однако, за эту историческую ценность придется заплатить немалую сумму – 21,3 млн рублей. Это довольно высокая цена по мировым меркам. Но, с другой стороны, трудно оценить ценность уникального автомобиля, который был первым в своем роде в России.

Интерьер Rolls-Royce Silver Spur Mark III

Забавно, что фотографии машины в объявлении выглядят так, будто они были сделаны в 1993 году. Это создает эффект погружения в ту эпоху, когда этот Rolls-Royce впервые «ступил на российскую землю».

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Источник: IXBT