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Подсчитана стоимость владения белорусским кроссовером Belgee X50: цифра удивит

«Автостат»: за 5 лет владения Belgee X50 в РФ владелец заплатит 925 тыс. рублей

В сентябре 2023 года на российском рынке появился компактный кроссовер Belgee X50 белорусской сборки, являющийся полной копией дорестайлингового Geely Coolray.

Аналитическое агентство «Автостат» провело расчеты, которые показали, что стоимость владения этой машиной в течение 5 лет может достичь внушительной суммы.

Belgee X50
Belgee X50
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Согласно подсчетам экспертов, за 5 лет владелец Belgee X50 потратит 925 000 рублей. Это составляет почти половину от первоначальной стоимости автомобиля. Данная сумма указана при условии, что пробег за пять лет достигнет 100 тысяч километров, регионом эксплуатации будет Москва и Подмосковье, а водителю 35 лет при 10-летнем стаже.

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Самая большая статья расходов – топливо, которое обойдется в 450 000 рублей (48% от общей суммы). На второе место по стоимости выходит техническое обслуживание, на которое придется потратить 300 000 рублей (32% от общей суммы). Страховка ОСАГО (9%) и покупка зимних шин (8%) обойдется в 150 000 рублей. Ежегодный транспортный налог обойдется в 26 300 рублей (3% от общей суммы).

Таким образом, ежемесячные расходы на Belgee X50 составят 15 400 рублей, а стоимость одного километра пробега – 9,3 рубля.

Источник: Автостат

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За РулемЛежнин Роман
Фото:BelGee
Количество просмотров 1
30.06.2024
Фото:BelGee
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