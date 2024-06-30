Нужен крепкий кроссовер за миллион? Вот 3 отличных варианта

Эксперты подобрали 3 надежных европейских кроссовера с пробегом за 1 млн рублей

Renault Duster

Renault Duster

Это настоящий ветеран сегмента бюджетных кроссоверов. Дастер славится своей неприхотливостью и выносливостью, что не удивительно, ведь долгое время он собирался на московском заводе АЗЛК (ныне «Москвич»). За миллион рублей можно найти Duster первого поколения после фейслифтинга, выпущенный в период 2017-2019 годов. Пробег таких машин будет около 150 000 километров. На выбор доступны как дизельные, так и бензиновые версии, а большинство из них оснащены проверенной механической коробкой передач.

Renault Kaptur

Renault Kaptur

Более современный аналог Дастера, предлагающий более привлекательный внешний вид и качественную отделку салона. Kaptur также собирался на московском заводе Рено, что говорит о его доступности и ремонтопригодности. За миллион рублей можно найти Kaptur 2017-2019 годов с пробегом около 150 000 километров. Большинство моделей оснащены надежными бензиновыми двигателями, а вариатор, хоть и более сложная трансмиссия, за годы работы доказал свою надежность при отсутствии перегрева и пробуксовок.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Автомобиль, собранный на калужском заводе немецкой марки. Тигуан считается одним из лучших в своем классе благодаря отличным ездовым характеристикам и высокому уровню комфорта и безопасности. За 1 000 000 рублей можно рассчитывать на покупку моделей, выпущенных с 2011 по 2014 год.

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Источник: Тарантас Ньюс