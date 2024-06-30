Toyota снимает с производства базовую версию Supra с четырехцилиндровым мотором

Toyota Supra будет выпускаться только с 3-литровым шестицилиндровым двигателем

Спортивный характер Toyota Supra теперь будет олицетворять только 3-литровый двигатель, доступный в двух комплектациях: 3,0 и 3,0 Premium.

Это решение Toyota, принятое после всего трех лет существования четырехцилиндровой Supra, может показаться странным, но, скорее всего, оно продиктовано прагматизмом. Хотя официальной статистики по продажам Supra с различными моторами нет, вероятнее всего, покупатели в Северной Америке (главный рынок для модели) предпочитали более мощный шестицилиндровый вариант. Разница в цене между 2,0-литровой и 3,0-литровой версией была небольшая (всего 840 долларов), а разница в динамике и ощущениях от вождения значительная.

Toyota Supra

Теперь Toyota Supra доступна исключительно с мощным 3,0-литровым турбомотором B58, который выдает впечатляющие 387 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Покупатели могут выбрать между 6-ступенчатой механической коробкой передач, для ценителей истинного драйва, и 8-ступенчатым автоматом ZF, обеспечивающим максимальное ускорение.

Особенно примечательно, что механическая трансмиссия получила "умную" систему подгонки оборотов коленвала, которая делает переключение передач более плавным и комфортным. Кроме того, Toyota Supra с механикой оснащена усиленным сцеплением, которое способно выдерживать высокие нагрузки.

Не стоит забывать, что Toyota Supra, по сути, является "близнецом" BMW: 3.0-литровый двигатель B58 и обе коробки передач очень похожи на те, что используются на BMW M2 поколения G87. Это объясняет высокое качество и надежность этих узлов.

В Северной Америке Toyota Supra 2024 модельного года стартует в цене от 57 335 долларов за базовую версию, а топ-модель 3.0 Premium обойдется в 60 495 долларов.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carscoops