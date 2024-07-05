В этом месте готовят высоколассных специалистов в транспортной сфере

Московский автомобильно-дорожный колледж отмечает 95-летие

Этим летом ведущий автомобильный колледж Москвы празднует юбилей. В столице немного учреждений среднего профессионального образования почти вековой историей.

Немного истории

Колледж открылся в СССР на заре отечественного автопрома — в 1929 году. Через несколько лет дорожно-строительное отделение с отличием окончил Алексей Николаев, один из лучших студентов. А во время Великой Отечественной войны он стал главным инженером: например, проектировал автодорогу Москва — Куйбышев (сейчас — Самара).

В 1993/1994 учебном году техникум стал одним из главных колледжей в России. Несмотря на сложнейшее время, учебное заведение оснастили компьютерами и передовым на тот момент оборудованием, а в 97-м в колледже открылся первый в России учебный центр «Тойота».

За 95 лет колледж прошел путь от небольшого учебного заведения до крупнейшего колледжа России в дорожно-транспортной сфере.

Выпускники

Сейчас учебное заведение выпускает более 1,4 тысячи специалистов в год, и большинство из них трудоустраиваются в крупнейшие компании Москвы и всей России.

Выпускники колледжа работают в «Мосгортрансе», компаниях «СП БИЗНЕС КАР», «Дим-Авто» (сеть автосервисов «АВТОПИЛОТ»), «Фаворит Моторс», «РОЛЬФ», «Автодом» и других крупных столичных предприятиях.

Учеба и отдых

Сегодня в МАДК студенты оттачивают мастерство и готовятся к производственной практике на новом оборудовании. Занятия проходят в более чем 30 высокотехнологичных лабораториях: мастерских по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, сборочно-разборочных мастерских, покрасочном цехе и лаборатории геодезии.

Колледж совместно с работодателями актуализирует программы обучения и обновляет материально-техническую базу. Более 70 процентов учебного времени занимает практика, в том числе на городских предприятиях.

Учащиеся колледжа ведут насыщенную студенческую жизнь: играют в театре, участвуют в спортивных соревнованиях и волонтерском движении.

Поступающим

Совсем недавно стартовала приемная кампания в колледжах Москвы. Абитуриенты могут подать документы в электронном виде на портале mos.ru или в образовательном учреждении с помощью специалистов приемной кампании.

О востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно узнать на портале «Школа.Москва», в разделе «Атлас профессий», и подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Колледжи Москвы».