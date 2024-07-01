Спрос на эти японские машины взлетел: раскрыта причина

IT Home: продажи Toyota Corolla и Camry в КНР резко выросли после обвала цен

1 июля крупные автопроизводители публикуют свои данные по продажам. Совместное предприятие FAW Toyota сообщило, что в июне они реализовали 73 545 новых машин.

Уточняется, что продажи FAW Toyota в КНР в мае и за первые пять месяцев года резко упали, компания выпала из десятки лучших. Десятое место в мае занимала Tesla с результатом 55 215 машин, то есть у FAW Toyota в мае продажи были ниже. Теперь же компания вернулась в топ-10 лучших.

Toyota Corolla

В середине июня FAW Toyota начала предоставлять рекордные скидки на свои машины в целях увеличения продаж в Китае. Так, цена Toyota Corolla опустилась с 16 000 до 11 000 долларов в июне. Что касается Camry, то цена снизилась с 23 600 до 20 600 долларов. В мае в Китае было реализовано 7693 машины Toyota Corolla и 8681 автомобиль Camry. В июне продажи резко увеличились, но точные данные по моделям не приводятся.

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Источник: ITHome