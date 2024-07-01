Машина вылетела в поле и перевернулась: смертельное ДТП на Кубани
В Краснодарском крае две женщины погибли в перевернувшемся автомобиле
В Ейском районе Краснодарского края легковой автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Две пассажирки в итоге погибли.
Авария произошла в поселке Шиловка. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, после чего машина оказалась в кювете.
Два человека скончались на месте, также пострадали водитель и два пассажира, они госпитализированы, им оказывают необходимую медпомощь.
Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: пресс-служба полиции Кубани
Фото:МВД Медиа
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01.07.2024
Фото:МВД Медиа
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