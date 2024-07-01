Машина вылетела в поле и перевернулась: смертельное ДТП на Кубани

В Краснодарском крае две женщины погибли в перевернувшемся автомобиле

В Ейском районе Краснодарского края легковой автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Две пассажирки в итоге погибли.

Авария произошла в поселке Шиловка. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, после чего машина оказалась в кювете.

Два человека скончались на месте, также пострадали водитель и два пассажира, они госпитализированы, им оказывают необходимую медпомощь.

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: пресс-служба полиции Кубани