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Названы самые экономичные и самые дорогие в обслуживании китайские машины

Fit Service: самыми дешевыми в обслуживании «китайцами» стали Haval и Chery

Международная сеть автосервисов Fit Service составила рейтинг китайских автомобилей по стоимости обслуживания. В исследовании учитывались 24 тысячи машинозаездов китайских автомобилей на ТО в течение пяти месяцев 2024 и 2023 годов.

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В 2024 году самой выгодной по среднему чеку стала марка Haval, за ней следует Chery. У Haval средний чек заметно уменьшился. Он снизился на 51%, составив 6808 рублей.

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Средний чек на ремонт авто бренда Chery равен 6948 рублям (+1%). Починить Geely и Lifan обойдется в 7089 и 9054 рублей соответственно (- 8% и + 30%). Средний чек на Great Wall составил 15 751 рубль (+ 73%).

Средние чеки первой тройки китайских марок составляют около 7 тысяч рублей. «Это можно объяснить активностью данных брендов на российском рынке», – пояснила Татьяна Овчинникова, директор Fit Service.

То есть продажи Chery, Geely и Haval заметно выросли за последние два года, поэтому в РФ значительно увеличилось количество именно новых машин этих брендов. А свежим машинам не нужен дорогой ремонт – только регулярное ТО.

Lifan и Great Wall — это чаще всего уже возрастные автомобили, которые требуют ремонта, поэтому суммы по ним выше, отметила Овчинникова. По ее словам, в целом, специфики в ремонте и обслуживании «китайцев» не наблюдается. Качество китайских машин заметно улучшилось за последние годы, поэтому у них нет каких-либо особенных минусов, добавила Овчинникова.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Fit Service

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
01.07.2024
Фото:Depositphotos
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