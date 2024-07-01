Этот популярный в России китайский кроссовер подешевел на четверть миллиона

Стоимость кроссовера Omoda C5 упала в России на 253 тыс. рублей с начала года

Одна из самых популярных моделей бренда Omoda в России, а именно кроссовер C5, за последние несколько месяцев заметно подешевел. Так, если в январе цена этого автомобиля в базовой комплектации Joy составляла 2,68 млн рублей, то сейчас он стоит 2,427 млн рублей. Таким образом, его цена снизилась на 253 тысячи.

C5 в комплектации Lifestyle подешевел с начала года на 218 тыс. рублей и теперь стоит 2,602 млн рублей. Omoda C5 в комплектации Ultimate стала доступнее на 236 тыс. рублей, подешевев до 2,714 млн рублей.

Omoda C5

Omoda C5

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru