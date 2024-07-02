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Надежный, полноприводный, 204-сильный «немец» появился в РФ: сколько он стоит

Дилеры привезли в Россию новый немецкий кроссовер BMW X1 Long за 7,2 млн рублей

Один из дилеров привез в РФ новый кроссовер BMW X1 Long. Под капотом автомобиля 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 204 л. с., работающий в паре с роботизированной коробкой передач, привод полный. Стоит такая машина 7,19 млн рублей.

BMW X1 Long
BMW X1 Long
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ГИД ПО КАСКО

BMW X1 Long, созданный специально для КНР, в плане оснащения не отличается от европейской версии, но первый просторнее за счет растянутой на 10 см колесной базы, равной 2802 мм. А колесная база BMW X3 третьего поколения составляет 2864 мм.

Интерьер BMW X1 Long
Интерьер BMW X1 Long

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Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 3
02.07.2024
Фото:BMW
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