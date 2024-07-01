Эти автомобили резко подешевели в России в июне: падение цен до 38%

НАПИ: в июне 2024 года в России подешевели 6 автомобилей

В июне текущего года в России упали цены на новые автомобили в шести комплектациях, еще 17 версий новых автомобилей стали дороже. Так, подешевели 6 комплектаций марок Lada, BAIC, Forthing, Hongqi. Цены снизились на 0,5% – 37,6%.

17 комплектаций брендов Changan, Geely, Lada, УАЗ, Москвич в июне, напротив, подорожали. Рост цен составил от 0,1% до 4,1%.

Больше всего (более чем на 4%) подорожала Lada Granta в исполнении Comfort’24 Plus. Цена этой версии после подорожания составила 1,28 млн рублей. Максимально подешевел при этом седан Hongqi H5: в версии Comfort его цена снизилась более чем на 37%, а в более дорогом исполнении Deluxe на 34%. После коррекции цены эти версии стоят 3 и 3,3 млн рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: маркетинговое агентство НАПИ