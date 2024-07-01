Belgee X70: объявлены цены на кроссовер для российского рынка

Цены на белорусский Belgee X70 начинаются от 2 599 990 рублей

Белорусский производитель Belgee представил цены на среднеразмерный кроссовер X70 для России. Этот автомобиль, созданный на базе Geely Atlas Pro, станет второй моделью бренда на российском рынке (после X50).

В России Belgee X70 появится в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+, как с передним, так и с полным приводом.

Комплектации и цены:

Active:

Цена: 2 599 990 рублей

Двигатель: 1.5-литровый турбомотор (150 л.с.)

Трансмиссия: 6-ступенчатый автомат (6АТ)

Привод: только передний

Style:

Цена: 2 719 990 рублей (передний привод) и 2 894 990 рублей (полный привод)

Двигатель: 1.5-литровый турбомотор. С полным приводом его мощность составит 177 л.с., и он оснащен системой «мягкого» гибрида с литий-ионной батареей

Трансмиссия: 7-ступенчатый робот (7DCT)

Привод: передний или полный

В оборудовании появляются 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, и электрорегулировка сидений.

Prestige:

Цена: 3 094 990 рублей

Двигатель: 1.5-литровый турбомотор (177 л.с.) с системой мягкого гибрида

Трансмиссия: 7-ступенчатый робот (7DCT)

Привод: только полный

Дополнения в оборудовании: интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, автоматическое управление дальним светом, атмосферная подсветка интерьера.

Prestige+:

Цена: 3 199 990 рублей

Двигатель: 1.5-литровый турбомотор (177 л.с.) с мягкой гибридной системой

Трансмиссия: 7-ступенчатый робот (7DCT)

Привод: только полный

Дополнения в оборудовании: панорамная крыша и антенна в форме плавника.

Важным преимуществом полноприводных версий является низкий расход топлива, который достигается за счет использования 48-вольтовой системы «мягкого» гибрида. В этом случае расход составляет 6,8 л на 100 км в смешанном цикле (экономия до 15%).

Благодаря оснащению и универсальности Belgee X70 подойдет как для ежедневных поездок, так и для активного отдыха.

Напомним также, что с момента запуска продаж в России, стоимость белорусского компактного кроссовера Belgee X50 увеличилась на 55 000 рублей. Теперь цены на автомобиль начинаются от 2 290 990 рублей за комплектацию Active.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: дистрибьютор «Слава Моторс Рус»