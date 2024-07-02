«Буханку» превратили в цистерну для ворованной соляры

Во Владимирской области раскрыто хищение почти 2 тонн дизтоплива из нефтепровода

В городе Гусь-Хрустальный поймали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в краже дизельного топлива. Следствие считает, что он с подельниками подъехал на «буханке» к незаконной врезке в нефтепровод вблизи деревни Дудор и слил не менее 2 тонн указанного нефтепродукта. По предварительной оценке, причиненный ущерб составил 100 тысяч рублей.

«При задержании подозреваемый предпринял попытку скрыться с похищенным, но был задержан. В его автомобиле правоохранители обнаружили емкости с горючим и оборудование для его откачки. Кроме этого, в ходе обысковых мероприятий по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли части конопли массой почти 100 граммов», – сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Сейчас против предприимчивого гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 и части 1 статьи 228 УК РФ, сам он помещен под домашний арест. А полиция и следствие ищут сообщников.

Источник: МВД Медиа