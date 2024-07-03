Рассказали, почему камеры до сих пор не штрафуют водителей без ОСАГО

За отсутствие ОСАГО водителей будут штрафовать только раз в сутки

После того как проверку полисов ОСАГО при регистрации автомобилей отменят (что произойдет 1 марта 2025 года), контроль за наличием полисов снизится еще больше.

Это приведет к тому, что многие законопослушные автомобилисты окажутся незащищенными. В случае аварии, если виновник не имеет страховки, пострадавшим придется устанавливать личность виновного и судиться с ним, что может затянуться на несколько лет. В итоге восстановление автомобиля ляжет на плечи пострадавших.

На сегодняшний день из 44 миллионов автомобилей в России около 3,8 миллиона ездят без страховки, что и сейчас создает риск столкновения с незастрахованным водителем в каждом десятом аварийном случае.

Контроль за наличием ОСАГО практически отсутствует. Количество инспекторов ГИБДД сократилось на 10 тысяч, а камер на дорогах все больше, однако они не фиксируют отсутствие полиса ОСАГО. Хотя добавить такую функцию в камеры технически совсем не сложно.

Однако все упирается в законодательство: для начала использования камер для выявления незастрахованных автомобилей необходимо внести поправку в КоАП. Нужно добавить примечание в статью 12.37 кодекса, указывающее, что автовладельца можно штрафовать за отсутствие ОСАГО только один раз в сутки, независимо от количества зафиксированных нарушений.

Но законопроект все еще находится на стадии обсуждения, и эксперты предлагают ускорить его принятие, чтобы повысить безопасность дорожного движения и защитить законопослушных автовладельцев.

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Источник: «Российская газета»