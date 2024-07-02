Машина упала в водоем: авария унесла жизни четырех человек в Якутии

В Якутии четыре человека погибли в ДТП с легковушкой

Перевернутую легковую машину ВАЗ-2106 обнаружили в воде в 8 км от села Маар в местности Ампардаах Нюрбинского района Якутии. В ней находились четверо мужчин, все они погибли.

Авария произошла на отрезке дороги Маар – Хангалас в 735 километрах от федеральной трассы «Вилюй». На место ДТП выехали медики, сотрудники полиции, ГАИ, прокуратуры и спасатели.

Погибшими были мужчины 1983, 1964, 1983 и 1991 годов рождения. Других тел в водоеме не обнаружено, как и опасных предметов.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Служба спасения республики Якутия