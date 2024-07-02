Машина упала в водоем: авария унесла жизни четырех человек в Якутии
В Якутии четыре человека погибли в ДТП с легковушкой
Перевернутую легковую машину ВАЗ-2106 обнаружили в воде в 8 км от села Маар в местности Ампардаах Нюрбинского района Якутии. В ней находились четверо мужчин, все они погибли.
Авария произошла на отрезке дороги Маар – Хангалас в 735 километрах от федеральной трассы «Вилюй». На место ДТП выехали медики, сотрудники полиции, ГАИ, прокуратуры и спасатели.
Погибшими были мужчины 1983, 1964, 1983 и 1991 годов рождения. Других тел в водоеме не обнаружено, как и опасных предметов.
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Источник: Служба спасения республики Якутия
Фото:VK / Служба спасения Якутии
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02.07.2024
Фото:VK / Служба спасения Якутии
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