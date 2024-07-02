Машина упала в водоем: авария унесла жизни четырех человек в Якутии

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В Якутии четыре человека погибли в ДТП с легковушкой

Перевернутую легковую машину ВАЗ-2106 обнаружили в воде в 8 км от села Маар в местности Ампардаах Нюрбинского района Якутии. В ней находились четверо мужчин, все они погибли.

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Авария произошла на отрезке дороги Маар – Хангалас в 735 километрах от федеральной трассы «Вилюй». На место ДТП выехали медики, сотрудники полиции, ГАИ, прокуратуры и спасатели.

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Погибшими были мужчины 1983, 1964, 1983 и 1991 годов рождения. Других тел в водоеме не обнаружено, как и опасных предметов.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: Служба спасения республики Якутия

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Ушакова Ирина
Фото:VK / Служба спасения Якутии
Количество просмотров 1
02.07.2024
Фото:VK / Служба спасения Якутии
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