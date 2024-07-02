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Мошенники придумали новый способ обмана при продаже автомобиля — объясняем схему

Криминалист Шелков предупредил россиян о новом способе махинаций с продажей авто

На авторынке России появился новый способ мошенничества при продаже машин – россиянам сбывают авто с криминальным прошлым и измененной маркировкой при помощи поддельного документа. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

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Речь идет о том, что злоумышленники при продаже пользуются поддельным паспортом гражданина РФ, уточнил Шелков. Поэтому нужно быть предельно бдительным и тщательно проверять документ продавца.

«Нужно посмотреть, чтобы не было признаков переклейки фотографии, когда ее вырезают сквозь пленку и меняют, а сверху наносят второй слой ламинирующей пленки. Проверяя паспорт продавца, следует посмотреть, чтобы не было второго слоя ламинации и убедиться, чтобы страница с данными не была отрезана и вклеена у корешка паспорта», – уточнил собеседник издания.

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При проверке паспорта продавца автомобиля хорошо бы сопоставить серию паспорта и год выдачи с кодом подразделения, в котором он выдан, советует Шелков. Дело в том, что преступники обычно подделывают паспорт, якобы выданный в Москве, хотя код подразделения при этом в документе относится к другому региону.

Кроме того, поддельный паспорт можно определить по первым двум цифрам, обозначающим регион выдачи, обычно он не соответствуют указанным в документе данным, отмечает Шелков. Такими уловками нечистые на руку дельцы, как правило, пользуются при продаже угнанных автомобилей или машин с сомнительным прошлым – за которыми числятся долги, или они находятся в залоге, подытожил эксперт.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
02.07.2024
Фото:Depositphotos
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