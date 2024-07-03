Развод при продаже техники – присмотритесь к покупателям!

В Тверской области осудят четверых обвиняемых в кражах техники из частных домов

В Тверской области завершилось расследование уголовного дело против четверых мужчин в возрасте 29 до 46 лет, обвиняемых в серии краж с территории частных домов. Объектами их интереса чаще всего становились мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы, моторные лодки, электровелосипеды, а также электро- и бензопилы, газонокосилки, мойки высокого давления... Список обширный.

Полиция считает, что с 2021 года и по июнь 2023-го они «обнесли» 15 домов на территории Кашинского, Калязинского и Бежецкого районов, заполучив чужого имущества на сумму около 8 млн рублей.

Схема была такая: они находили в Сети объявления о продаже техники, связывались с продавцом и под видом потенциальных покупателей приезжали на место. Там они осматривались – выясняли максимум о дверях, воротах, замках, системах охраны, путях отхода. Потом заявлялись ночью с ломами, болторезами, гвоздодерами и GPS-глушилками – и вскрывали, утаскивали и угоняли.

Грабители не гнушались ни резиновыми лодками, ни мотоблоками, ни бензопилами...

При проведении оперативно-разыскных мероприятий в июле 2023-го их поймали. В ходе обследования гаражей подельников часть похищенного была изъята и возвращена владельцам. Сейчас уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ передано в суд, все четверо находятся под стражей.

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Источник: МВД Медиа