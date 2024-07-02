Россияне выбирают каршеринг — разбираемся, почему такси становится непопулярным

Эксперты назвали причину снижения популярности такси в России

Рост цен на услуги такси с начала года в России спровоцировал изменение ситуации в части востребованности каршеринга, где цены выросли не так значительно. Такую аналитику обнародовали специалисты T-Data.

Эксперты рынка в качестве причины называют отток водителей после ужесточения правил в сфере пассажироперевозок. Отмечается, что за период с января по май текущего года количество поездок на такси по России сократилось на 2% год к году. В T-Data подтверждают, что с начала года средний чек по стране вырос на 23% в сравнении с 2023 годом и составил 351 руб. В итоге рост оборота всего рынка такси за этот период увеличился на 21%.

Согласно данным Росстата, в мае средняя стоимость проезда в такси достигла 41,56 руб. за 1 км, что на 30% больше год к году. Это гораздо выше инфляции, которая в мае была на уровне 8,3% в годовом выражении.

«Потребители уже свыклись с завершением эры дешевого такси», — констатирует глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

За пять месяцев с начала года спрос на услуги каршеринга увеличился на 3%, а обороты таких сервисов – на 17% из-за роста среднего чека на 13%, до 605 руб. К концу года поездки в такси могут подорожать на 30%.

По прогнозам операционного директора «ГТК-Холдинга» Орца Мадаева, к концу 2024 года поездки в такси могут подорожать на 30%. Чтобы замедлить рост цен, необходимо, чтобы на рынке увеличилось предложение со стороны компаний-перевозчиков, убеждены эксперты.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: kommersant.ru