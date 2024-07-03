Названы шесть популярных в РФ кроссоверов с самыми проблемными автоматами

Автоэксперт Антюфьев назвал шесть кроссоверов с ненадежными АКП

Ряд популярных в России кроссоверов доставляет своим владельцам проблемы, связанные с работой коробки передач, сообщил глава отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Он отметил, что Jeep Grand Cherokee 2000-2010 г. в. часто страдает от неисправностей коробки. Особенно уязвима модель 722.6 — при повышенных нагрузках начинает барахлить электронный блок управления. Несвоевременная замена масла приводит к выходу из строя соленоидов.

Jeep Grand Cherokee

Также эксперт упомянул в своем антирейтинге Nissan X-Trail с автоматом Jatco JF613Е, которая плохо переносит агрессивный стиль вождения и экстремальные условия работы. Она сможет выдержать 250 тыс. км при бережном обращении. Ее слабым местом является недолговечный гидроблок с соленоидами, сообщил специалист.

Nissan X-Trail

Он прибавил, что Volkswagen Tiguan с 6-ступенчатой коробкой 09М также капризен. Эксперт рекомендует сменить имеющийся теплообменник на эффективный наружный радиатор.

Еще Антюфьев упомянул Chevrolet и Opel с коробкой 6T30. Он предостерег от покупки этих моделей на вторичке, особенно если они имеют 1,8-литровый мотор. Такая коробка часто перегревается. Пробег составляет не более 250 тыс. км.

Volkswagen Tiguan

Также эксперт в своем антирейтинге отметил Nissan с АКП Jatco JR507E. Эти коробки могут не перенести агрессивную езду и бездорожье.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Российская газета