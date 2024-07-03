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Водителям старше 80 лет разрешат управлять автомобилем только при этом условии

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной медкомиссии для водителей 80+

Для водителей старше 80 лет необходимо ввести обязательное медосвидетельствование. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение ГД.

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Предлагается внести необходимые изменения в статью 23 федерального закона «О безопасности дорожного движения».

«Проектом федерального закона... предлагается обязать граждан, достигших 80 лет, повторно проходить медицинское освидетельствование для определения наличия или отсутствия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами», – говорится в пояснительной записке к документу.

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Отмечается, что введение повторного медосвидетельствования в 80 лет поможет выявить заболевания, которые могут повлиять на способность управлять автомобилем. Речь идет о таких заболеваниях, как, например, деменция, а также заболевания сердца. Ожидается, что введение такой меры снизит риск дорожно-транспортных происшествий.

Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» повторное медосвидетельствование необходимо только в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия (10 лет), или в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, уточняется в документе.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
03.07.2024
Фото:freepik / freepik
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