Столкнулись поезд и ГАЗель: известны подробности ЧП

В Самаре микроавтобус врезался в поезд

В Самаре микроавтобус ГАЗель въехал в локомотив грузового поезда. Уточняется, что инцидент произошел 2 июля днем на нерегулируемом переезде близ дома 6В по Заводскому шоссе. Состав находился на пути необщего пользования.

Известно, что в ходе столкновения объекты транспортной инфраструктуры не повреждены.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Приволжская транспортная прокуратура