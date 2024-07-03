Столкнулись поезд и ГАЗель: известны подробности ЧП
В Самаре микроавтобус врезался в поезд
В Самаре микроавтобус ГАЗель въехал в локомотив грузового поезда. Уточняется, что инцидент произошел 2 июля днем на нерегулируемом переезде близ дома 6В по Заводскому шоссе. Состав находился на пути необщего пользования.
Известно, что в ходе столкновения объекты транспортной инфраструктуры не повреждены.
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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Источник: Приволжская транспортная прокуратура
Фото:Приволжская транспортная прокуратура
03.07.2024
Фото:Приволжская транспортная прокуратура
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