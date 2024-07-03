#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот культовый внедорожник способен преодолевать броды глубиной в 1 метр
3 июля
Этот культовый внедорожник способен преодолевать броды глубиной в 1 метр
Land Rover 31 июля представит самый мощный...
Недовольный ремонтом пенсионер открыл огонь по автомеханикам
3 июля
Недовольный ремонтом пенсионер открыл огонь по автомеханикам
В Иркутской области пенсионер застрелил...
В новогоднюю сказку к Деду Морозу отвезут 2 дополнительных поезда РЖД
3 июля
В новогоднюю сказку к Деду Морозу отвезут 2 дополнительных поезда РЖД
РЖД запустят в 2025 году 8 новых туристических...

Столкнулись поезд и ГАЗель: известны подробности ЧП

В Самаре микроавтобус врезался в поезд

В Самаре микроавтобус ГАЗель въехал в локомотив грузового поезда. Уточняется, что инцидент произошел 2 июля днем на нерегулируемом переезде близ дома 6В по Заводскому шоссе. Состав находился на пути необщего пользования.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Известно, что в ходе столкновения объекты транспортной инфраструктуры не повреждены.

Внедорожники до 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Приволжская транспортная прокуратура

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Приволжская транспортная прокуратура
03.07.2024
Фото:Приволжская транспортная прокуратура
Поделиться:
Оцените материал:
0