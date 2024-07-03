Этот культовый внедорожник способен преодолевать броды глубиной в 1 метр

Land Rover 31 июля представит самый мощный Defender OKTA с мотором V8 битурбо

В 2024 году Land Rover представит новую ограниченную серию внедорожника Defender OKTA с битурбированным двигателем V8. Этот новый Defender, основанный на модели Defender 110, обещает стать самым динамичным и мощным внедорожником в истории бренда.

Defender OKTA можно узнать по расширенным колесным аркам и увеличенному дорожному просвету. Мощь внедорожника и готовность к испытаниям подчеркивают двойные выхлопные трубы, новый дизайн решетки радиатора и алюминиевая защита днища. Спереди и сзади установлены буксировочные крюки из фосфористой бронзы (сплав повышенной прочности).

Главной особенностью нового Defender OKTA является его 4,4-литровый V8 двигатель с битурбонаддувом и мягкой гибридной системой. Этот мотор, заимствованный у BMW и уже используемый в Range Rover, развивает 635 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,2 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч. Мощность передается на все четыре колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а 33-дюймовые шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой.

Впервые в модели Defender будет установлено регулируемое по высоте шасси с пневматической подвеской «6D Dynamics». Эта система компенсирует практически все колебания и крены кузова, обеспечивая комфорт и управляемость как на дороге, так и на бездорожье. Благодаря этой технологии, а также новым внедорожным режимам и дорожному просвету в 319 мм Defender OKTA способен преодолевать практически любые препятствия, включая броды глубиной до 1000 мм.

В сиденья автомобиля встроены динамики, которые передают звук двигателя, усиливая ощущения от вождения. Для максимального комфорта в них также предусмотрено шесть оздоровительных массажных программ.

Defender OKTA Edition One предложат в эксклюзивном цвете Faroe Green и с 20-дюймовыми коваными дисками. Прием заказов на новый внедорожник запланирован на 31 июля 2024 года, а стартовая цена составит 185 000 евро (17,3 млн рублей).

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Источник: Auto motor und Sport