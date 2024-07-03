Хотите купить Lada дешевле? Есть способ сэкономить до 400 тысяч рублей

Эксперт Шапарин объяснил, почему Lada продаются в Белоруссии дешевле, чем в РФ

Официальные дилеры Lada продают автомобили в Белоруссии дешевле, чем в России, разница в цене достигает 400 тыс. рублей.

В частности, стоимость седана Lada Vesta в версии Comfort с кодом комплектации GFL11-25U-B1 у белорусского дилера в Минске стартует от 44,4 тыс. белорусских рублей (1,2 млн российских по текущему курсу). В нашей стране такая же модель стоит 1,5 млн рублей. Другими словами, белорусские покупатели могут купить Vesta почти на 300 тыс. дешевле, чем россияне.

Универсалы Vesta SW Cross в комплектации Life стоят в Белоруссии 54,5 тыс. белорусских рублей (1,49 млн российских). В России цена на аналогичный автомобиль стартует от 1,87 млн рублей – дороже на 380 тыс. рублей. Цена универсала Lada Largus в Белоруссии – 52,2 тыс. местных рублей (у нас в стране – 1,43 млн рублей). За лифтбек Lada Granta в Белоруссии просят минимум 33,9 тыс. рублей (928,3 тыс. российских), хотя в РФ минимальная цена такой модели – 1,02 млн рублей.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин констатирует, что АВТОВАЗ вынужден продавать в Белоруссии свои автомобили по ценам ниже, чем в России, из-за высокой конкуренции с подержанными иномарками, которые без проблем ввозятся в эту республику из Европы.

«АВТОВАЗ, пытаясь конкурировать, вынужден снижать цены, потому что соперничать на равных с современными автомобилями, даже подержанными, не может. В России ситуация другая: здесь АВТОВАЗ мерами таможенно-тарифного регулирования стремится сделать рынок герметичным, чтобы не было конкуренции», – уточняет вице-президент НАС.

Монополисты всегда диктуют свои цены, в качестве мер урегулирования используются утилизационный сбор, которого нет в Белоруссии, а также отсутствия там льгот по растаможке, подчеркивает Шапарин.

При этом не стоит забывать, что АВТОВАЗ получает компенсацию уплаченного утильсбора благодаря прямым субсидиям в рамках промышленного производства на территории РФ. Это значит, что утильсбор не оказывает никакого влияния на ценообразование.

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Источник: gazeta.ru