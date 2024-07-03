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Пенсионеров в России будут пускать за руль только после медосмотра

Депутат Даванков внес в ГД проект о медосмотре для водителей старше 80 лет

Водителей в возрасте старше 80 лет к управлению автомобилем необходимо пускать только после прохождения обязательного медосмотра. Соответствующую инициативу на рассмотрение депутатов внес вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

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Он напомнил, что сейчас водители повторно сдают экзамены и проходят медосвидетельствование раз в 10 лет после истечения срока прав. Для пожилых граждан никаких дополнительных правил не введено. При этом в Минздраве согласны с тем, что с возрастом у людей снижается скорость реакции, появляются проблемы с памятью, зрением и слухом. Все это приводит к увеличению количества ДТП, заявил Даванков.

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Он считает, что решить проблему помогло бы введение правила об обязательном прохождении медосмотра после 80 лет, на котором врачи могут найти болезни, которые не позволяют садится за руль. Эта норма могла бы защитить всех участников дорожного движения, считает депутат.

Ранее движение «Ветераны России» предложило запретить людям старше 70 лет водить машину. Активистов поддержали геронтологи, призвав ввести такой запрет для людей старше 75 лет, подчеркнув, что для этого существуют медицинские показания.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: 360.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
03.07.2024
Фото:freepik / freepik
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