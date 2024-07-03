Почему водители все чаще используют б/у запчасти — разбираемся со специалистами

Владельцы машин старше 10 лет готовы использовать б/у запчасти при их ремонте

В условиях рыночной экономики комплектующие не становятся дешевле, а необходимые детали и расходники зачастую приходится ждать месяцами. В этих условиях все больше водителей отдают предпочтение подержанным запчастям. Такой вывод сделали специалисты рабочей группы ОНФ «Защита прав потребителей» в ходе проведенного исследования.

В ходе опроса с апреля по май текущего года выяснилось, что 2/3 российских автовладельцев используют б/у запчасти. Еще 68% водителей ответили утвердительно о готовности использовать подержанные комплектующие в случае предоставления годовой гарантии на них.

«Это объясняется тем, что люди попробовали, получили экономию денег и времени, поняли, что это ровно такие же запасные части, как те, что стоят на их машине, без каких-либо критических дефектов», – подчеркнул руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов

При этом он отметил, что владельцы автомобилей возрастом более 10 лет чаще соглашаются использовать восстановленные запасные части, в отличие от тех, у кого более «молодые» машины. При этом женщины относятся к б/у запчастям более недоверчиво, также водители в возрасте от 18 до 34 лет, и владельцы дорогих и новых машин младше 6 лет.

Напомним, после ухода с российского рынка в 2022 году ряда автопроизводителей цены на запчасти в среднем подскочили на 30%, а по некоторым позициям даже на 50%.

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Источник: quto.ru