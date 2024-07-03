Недовольный ремонтом пенсионер открыл огонь по автомеханикам

В Иркутской области пенсионер застрелил автомеханика из-за некачественного ремонта

В Иркутской области 77-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела после того, как открыл стрельбу по двум автомеханикам из-за некачественного ремонта его машины. Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 30, 105 УК РФ. Мужчину скоро отправят под стражу.

По версии следствия, 1 июля пенсионер выстрелил из обреза ружья в двух автослесарей. Поводом стал ремонт его автомобиля, которым он остался недоволен. В результате один рабочий скончался, второго пострадавшего госпитализировали.

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Источник: ГУ МВД России по Иркутской области