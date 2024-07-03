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Недовольный ремонтом пенсионер открыл огонь по автомеханикам

В Иркутской области пенсионер застрелил автомеханика из-за некачественного ремонта

В Иркутской области 77-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела после того, как открыл стрельбу по двум автомеханикам из-за некачественного ремонта его машины. Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 30, 105 УК РФ. Мужчину скоро отправят под стражу.

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По версии следствия, 1 июля пенсионер выстрелил из обреза ружья в двух автослесарей. Поводом стал ремонт его автомобиля, которым он остался недоволен. В результате один рабочий скончался, второго пострадавшего госпитализировали.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: ГУ МВД России по Иркутской области

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | МВД Медиа
Количество просмотров 1
03.07.2024
Фото:Depositphotos | МВД Медиа
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