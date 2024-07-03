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Названы семь способов распознать автомобиль после такси

Эксперты Fresh назвали 7 способов, как проверить машину на работу в такси

Многие машины на вторичке были в употреблении такси. Способы распознать их раскрыли эксперты автомобильного маркетплейса Fresh.

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Так, при покупке б/у машины прежде всего нужно обратить внимание на следы долгого нахождения водителя за рулем: изношенный ремень безопасности, затертый руль, стесанные накладки на педалях.

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Также специалисты рекомендуют оценить состояние заднего правого сиденья. На обычной машине оно никогда не будет продавленным. Также следует обратить внимание на состояние порогов, особенно проем задней правой двери, которую чаще всего открывают пассажиры.

Бывшее такси также выдадут затертые и расцарапанные ручки дверей. Также водители такси обычно не хотят тратиться на химчистку, поэтому ездят с грязным потолком.

На бывшее такси указывает и состояние передней панели: на ней могут быть следы установки телефонов. Также у такси обычно страдает качество кузова. На нем можно найти много повреждений в результате ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
03.07.2024
Фото:freepik / senivpetro
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